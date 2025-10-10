Sélestat en Rose la marche des Lumières Sélestat

Sélestat en Rose la marche des Lumières

Rue des Chênes Sélestat Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-10 18:00:00

Rendez-vous pour une soirée lumineuse et solidaire au profit de la lutte contre le cancer du sein, dans le cadre de « Sélestat en Rose »

Rendez-vous au Parcours de santé Grubfeld à Sélestat pour une soirée lumineuse et solidaire au profit de la lutte contre le cancer du sein. Participez à un moment fort dans le cadre de Sélestat en Rose.

Au programme :

Dès 16h, le Village Préventif vous accueille avec des stands d’information, des animations de sensibilisation, un stand de lingerie adaptée, ainsi qu’une buvette et une petite restauration pour profiter pleinement de l’événement.

À 18h, place à la Marche des Lumières : une promenade familiale et conviviale au Parcours de Santé du Grubfeld, illuminée de lanternes et accompagnée par des musiciens.

Tarifs :

Adultes : 12 € (incluant un sac rose garni)

Enfants de moins de 12 ans : 6 € (incluant une lanterne)

Gratuit pour les moins de 3 ans

Règles de sécurité :

Pour garantir la sécurité et le confort de tous les participants, les vélos et trottinettes électriques ne sont pas autorisés à l’intérieur du parcours.

Pourquoi participer ?

En marchant à nos côtés, vous soutenez directement la lutte contre le cancer du sein. Cet événement est l’occasion de partager un moment unique en famille ou entre amis, dans une ambiance lumineuse et pleine d’espoir.

Rejoignez-nous pour faire briller Sélestat en rose et donner encore plus de force à la recherche et à la solidarité. .

Rue des Chênes Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est selestatcontrelecancer@gmail.com

English :

Join us for a luminous evening of solidarity in aid of the fight against breast cancer, as part of « Sélestat en Rose »

German :

Treffpunkt für einen leuchtenden und solidarischen Abend zugunsten des Kampfes gegen Brustkrebs, im Rahmen von « Sélestat en Rose »

Italiano :

Unitevi a noi in una luminosa serata di solidarietà a favore della lotta contro il cancro al seno, nell’ambito di « Sélestat en Rose »

Espanol :

Únase a nosotros en una luminosa velada solidaria a favor de la lucha contra el cáncer de mama, en el marco de « Sélestat en Rose »

L’événement Sélestat en Rose la marche des Lumières Sélestat a été mis à jour le 2025-08-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme