Seleynora + Anita Dongilli Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles Bourgoin-Jallieu

Seleynora + Anita Dongilli

Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16 23:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Luthière et violoniste, Anita Dongilli fabrique à la voix et au violon une pop hybride mêlant poésies anciennes et textures électro-symphoniques.

.

Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 billetterie@lesabattoirs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Luthier and violinist Anita Dongilli uses her voice and violin to create a hybrid pop that blends ancient poetry with electro-symphonic textures.

L’événement Seleynora + Anita Dongilli Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère