SELEYNORA ANITA DONGILLI – LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU Bourgoin Jallieu

SELEYNORA ANITA DONGILLI Début : 2026-04-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Luthière et violoniste, Anita Dongilli fabrique à la voix et au violon une pop hybride mêlant poésies anciennes et textures électro-symphoniques.À la croisée de la chanson et des musiques du monde, Seleynora voyage dans des paysages sonores baroques, traditionnelles et classiques. Le duo raconte des histoires de femmes, de luttes douces et de liberté dans une tension acoustique faite de cordes et de pulsations synthétiques.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU 18 ROUTE DE L’ISLE D’ABEAU 38300 Bourgoin Jallieu 38