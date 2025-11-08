Self-defense MJC Palente Besançon

Self-defense

MJC Palente 24 rue des roses Besançon Doubs

Début : 2025-11-08 15:30:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

2025-11-08

Libère ton potentiel!!!

Apprends des gestes de défense rapides et efficaces, développe ta confiance et renforce ton corps: la maîtrise de soi est accessible à tous! .

MJC Palente 24 rue des roses Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 41 80

