Self-defense MJC Palente Besançon samedi 8 novembre 2025.
MJC Palente 24 rue des roses Besançon Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-08 15:30:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
2025-11-08
Libère ton potentiel!!!
Apprends des gestes de défense rapides et efficaces, développe ta confiance et renforce ton corps: la maîtrise de soi est accessible à tous! .
MJC Palente 24 rue des roses Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 41 80
