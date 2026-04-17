Self défense Gymnase Pesmes

Pesmes

Self défense

Gymnase 18 Rue de la Tuilerie Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’association Hadi Taekwendo organise une séance de self défense dès 8 ans. .

Gymnase 18 Rue de la Tuilerie Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 24 41 39

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English : Self défense

L’événement Self défense Pesmes a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY