Self défense Gymnase Pesmes
Self défense Gymnase Pesmes dimanche 19 avril 2026.
Pesmes
Self défense
Gymnase 18 Rue de la Tuilerie Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’association Hadi Taekwendo organise une séance de self défense dès 8 ans. .
Gymnase 18 Rue de la Tuilerie Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 24 41 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Self défense
L’événement Self défense Pesmes a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
À voir aussi à Pesmes (Haute-Saône)
- Histoire cousue main Spectacle de Marionnettes Pesmes 17 avril 2026
- Élection départementale Mister France Maison Royale Pesmes 19 avril 2026
- Festival Faites moins de bruits Pesmes 24 avril 2026
- En route pour Guédelon Pesmes 25 avril 2026
- Journée truite enfant Pesmes 25 avril 2026