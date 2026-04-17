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Self défense Gymnase Pesmes

Self défense Gymnase Pesmes dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Gymnase

Adresse : 18 Rue de la Tuilerie

Ville : 70140 Pesmes

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Pesmes

Self défense

Gymnase 18 Rue de la Tuilerie Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

L’association Hadi Taekwendo organise une séance de self défense dès 8 ans.   .

Gymnase 18 Rue de la Tuilerie Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 24 41 39 

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English : Self défense

L’événement Self défense Pesmes a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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