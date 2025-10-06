SELIN SÜMBÜLTEPE – SELIN SUMBULTEPE – ESPACE DES AUGUSTINS Montauban

SELIN SÜMBÜLTEPE – SELIN SUMBULTEPE Début : 2026-03-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Inspirée par Fairuz et Yasmin Hamdan, les deux divas du Liban, ou Emel Mathlouthi, la jeune prodige tunisienne, Selin Sümbültepe est le nouveau visage de la World-Pop turque !Fusionnant mélodies orientales envoûtantes, rythmes traditionnels et grooves modernes, elle s’est produite dans les plus grands festivals de Turquie et du Proche-Orient. Des collaborations avec des producteurs renommés tels que Zeid Hamdan, une présence scénique magnétique et une musique combinant mélodies occidentales et orientales, l’artiste fédère aujourd’hui plus de 80000 personnes à travers le monde.

ESPACE DES AUGUSTINS 27 RUE DES AUGUSTINS 82000 Montauban 82