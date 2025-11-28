Sellig – Épisode 6 Cité des Congrès Nantes

Sellig – Épisode 6 Cité des Congrès Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:30 – 22:00

Gratuit : non 35 € 35 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/sellig-episode-6.html Tout public

Humour Dans le nouveau spectacle écrit et mis en scène par Sellig, l’humoriste va encore plus loin dans l’exploration de notre quotidien. Pour notre plus grand plaisir, il décortique avec un humour piquant et une précision diabolique des situations en apparence banales qui se révèlent être en réalité bien plus complexes que ce qu’elles laissent paraître.Il vous parlera de son apprentissage musclé en cuisine et de sa « cinquantetroizaine », apparemment plus difficile à avaler que la cinquantaine.Pour finir, vous passerez un Noël à l’ancienne, et surtout inoubliable, chez sa célèbre sœur et son non moins charismatique beau-frère, Bernard.Au final, vos tracas, vos agacements et vos énervements du jour s’envoleront comme par magie pendant 1h30…Soyez les bienvenus dans l’épisode 6 !! Spectacle dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/sellig-episode-6.html