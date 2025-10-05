SELLIG – EPISODE 6 – ESPACE LIGERIA Montlouis Sur Loire

jeudi 11 décembre 2025.

Début : 2025-12-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Dans son nouveau spectacle, Sellig explore notre quotidien avec un humour décapant.Au programme : la crise de la cinquantaine, ses galères en cuisine et un Noël inoubliable chez son beau-frère Bernard.Avec 25 ans de carrière, des sketchs visionnés plus de 30 millions de fois sur Internet et des centaines de milliers de spectateurs à travers toute la France, Sellig fait partie des grands noms du comique français !

ESPACE LIGERIA 9 RUE DE LA CROIX BLANCHE 37270 Montlouis Sur Loire 37