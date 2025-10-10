Sellig « Episode 6 » Humour L’Alizé Guipavas

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Début : 2025-10-10 20:00:00

Dans le nouveau spectacle écrit et mis en scène par l’humoriste, il va encore plus loin dans l’exploration de notre quotidien. Pour notre plus grand plaisir, il décortique avec un humour piquant et une précision diabolique des situations en apparences banales qui se révèlent être en réalité, bien plus complexes que ce qu’elles laissent paraître.

L’humoriste vous parlera de son apprentissage musclé en cuisine et de sa « cinquantroizaine » apparemment plus difficile à avaler que la cinquantaine. Pour finir, vous passerez un Noël à l’ancienne, et surtout inoubliable chez sa célèbre sœur et son non moins charismatique beau-frère, Bernard.

Au final, vos tracas, vos agacements et vos énervements du jour s’envoleront comme par magie !

Informations pratiques

Durée 1h30.

Réservation fortement recommandée. .

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 50

