SELLIG – EPISODE 6 – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer

SELLIG – EPISODE 6 – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer dimanche 26 octobre 2025.

SELLIG – EPISODE 6 Début : 2025-10-26 à 18:00. Tarif : – euros.

GINGER EN ACCORD AVEC AUDREY GUILHAUME PRODUCTION PRÉSENTE : SELLIG – EPISODE 6Dans le nouveau spectacle écrit et mis en scène par Sellig, l’humoriste va encoreplus loin dans l’exploration de notre quotidien. Pour notre plus grand plaisir ildécortique avec un humour piquant et une précision diabolique des situations enapparences banales qui se révèlent être en réalité bien plus complexes que cequ’elles laissent paraître.Il vous parlera de son apprentissage musclé en cuisine et de sa« cinquantetroizaine » apparemment plus difficile à avaler que la cinquantaine.Pour finir vous passerez un Noël à l’ancienne, et surtout inoubliable, chez sacélèbre soeur et son non moins charismatique beau-frère, Bernard.Au final, vos tracas, vos agacements et vos énervements du jour s’envolerontcomme par magie pendant 1h30…Soyez les bienvenus dans l’épisode 6

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE SITE DE L’EPERON – 9 QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62