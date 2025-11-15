Sellig Episode 6 Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Dans le nouveau spectacle écrit et mis en scène par Sellig, l’humoriste va encore plus loin dans l’exploration de notre quotidien. Pour notre plus grand plaisir il décortique avec un humour piquant et une précision diabolique des situations en apparences banales qui se révèlent être en réalité bien plus complexes que ce qu’elles laissent paraître.

Il vous parlera de son apprentissage musclé en cuisine et de sa cinquantetroizaine apparemment plus difficile à avaler que la cinquantaine. Pour finir vous passerez un Noël à l’ancienne, et surtout inoubliable, chez sa célèbre sœur et son non moins charismatique beau-frère, Bernard.

Au final, vos tracas, vos agacements et vos énervements du jour s’envoleront comme par magie pendant 1h30…

Soyez les bienvenus dans l’épisode 6 !

Programmation dans le cadre de la 4ème édition des Vendanges du Rire.

Seul-en-scène

Durée 1h30 .

