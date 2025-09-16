Sellig épisode 6 Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Sellig épisode 6 Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement jeudi 9 avril 2026.

Sellig épisode 6

Jeudi 9 avril 2026 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Dans le nouveau spectacle écrit et mis en scène par Sellig, l’humoriste va encore plus loin dans l’exploration de notre quotidien.

Dans le nouveau spectacle écrit et mis en scène par Sellig, l’humoriste va encore plus loin dans l’exploration de notre quotidien. Pour notre plus grand plaisir il décortique avec un humour piquant et une précision diabolique des situations en apparences banales qui se révèlent être en réalité bien plus complexes que ce qu’elles laissent paraître.

Il vous parlera de son apprentissage musclé en cuisine et de sa cinquantetroizaine apparemment plus difficile à avaler que la cinquantaine. Pour finir vous passerez un Noël à l’ancienne, et surtout inoubliable, chez sa célèbre sœur et son non moins charismatique beau-frère, Bernard.



Au final, vos tracas, vos agacements et vos énervements du jour s’envoleront comme par magie pendant 1h30…Soyez les bienvenus dans l’épisode 6 Demain C Relache présente ce spectacle .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In his new show, written and directed by Sellig, the comedian goes even further in his exploration of our daily lives.

German :

In der neuen Show, die von Sellig geschrieben und inszeniert wurde, geht der Humorist noch tiefer in die Erforschung unseres Alltags.

Italiano :

Nel suo nuovo spettacolo, scritto e diretto da Sellig, il comico porta avanti la sua esplorazione della vita quotidiana.

Espanol :

En su nuevo espectáculo, escrito y dirigido por Sellig, el cómico lleva aún más lejos su exploración de la vida cotidiana.

L’événement Sellig épisode 6 Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille