Sellig Épisode 6 Centre culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand

Sellig Épisode 6

Centre culturel Napoléon III 86 Rue du Général Gouraud Mourmelon-le-Grand Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Tout public

Dans le nouveau spectacle écrit et mis en scène par Sellig, l’humoriste va encore plus loin dans l’exploration de notre quotidien. Pour notre plus grand plaisir il décortique avec un humour piquant et une précision diabolique des situations en apparences banales qui se révèlent être en réalité bien plus complexes que ce qu’elles laissent paraître.

Vous retrouverez son inoubliable et célèbre sœur et son non moins charismatique beau-frère Bernard. Au final, vos tracas, vos agacements et vos énervements du jour s’envoleront comme par magie pendant 1h30.

Soyez les bienvenus dans l’épisode 6 ! .

