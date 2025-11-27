SELLIG LE BEST-OF – THEATRE DE VERDURE Chamboeuf

SELLIG LE BEST-OF Début : 2026-06-24 à 21:00. Tarif : – euros.

Après avoir rempli 4 fois l’Olympia à guichets fermés, nous sommes très heureux de vous annoncer que SELLIG viendra pour jouer son BEST-OF.Le meilleur du meilleur de SELLIG, ce sera pour une représentation exceptionnelle seulement et tout y sera, les grandes aventures de son beau frère Bernard, « le déménagement de ma soeur », « les animaux domestiques », « le camelot »… et bien d’autres encore !Sellig vous donnera aussi quelques conseils si jamais vous gagnez au loto et encore bien d’autres sketchs…Un pur divertissement qui s’adresse aux petits comme aux grands. Chez Sellig il n’y a effectivement ni politique, ni sexe, ni provocation. Il est vrai qu’il rit avant tout de lui-même et n’hésite pas à être la victime de ses propres sketchs.

THEATRE DE VERDURE L’ORÉE DU BOIS 42330 Chamboeuf 42