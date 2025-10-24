SELLIG – LE PALAIS D’AURON Bourges

ANTOINE DONNEAUX Début : 2026-03-06 à 20:30. Tarif : – euros.

VINCENT RIBERA ORGANISATION PRÉSENTE : ANTOINE DONNEAUXL’ARTISTE…Nous sommes le 31 mai 2019. Antoine Donneaux remporte le Prix du Public au Tremplin du Rire organisé par le Festival de Rochefort. Il a alors 31 ans. Au quotidien, il dirige comme indépendant sa petite entreprise spécialisée dans l’impression tout support. Il joue aussi au football dans l’équipe réserve de Manhay. A côté de cette activité professionnelle, de sa pratique sportive et d’un certain attrait pour « OSS 117 » Antoine cultive un talent depuis son plus jeune âge : l’imitation ! « Je faisais déjà rire mes copains en classe. Chaque année en novembre, je jouais des sketches au Cabaret du Village dans la petite salle d’Izier. Je faisais aussi des medleys et des playbacks de Laurent Gerra qui m’inspirait pas mal. » A 16 ans, il commence à chanter et est mordu par le virus de l’imitation. Depuis, il n’arrête plus, puisant dans la chanson, l’humour et d’autres domaines encore, devenant tantôt Pascal Obispo, tantôt Francis Cabrel, François Damiens, Aznavour, Olivier de Benoist ou Nikos Alagias.Ce nouveau spectacle « Imitateur mais pas que! » a été co-écrit et mis en scène par Mathieu Debaty, qui a notamment travaillé avec Carole Matagne, Manon Lepomme, Isabelle Innocente, Jean-Philippe Lorphèvre, Samuel Tits et les 3 barbes 2 touffes…. FAIT SON SHOWAntoine Donneaux a un problème. Non pas tellement qu’il soit hypocondriaque….En fait, ce jeune et élégant humoriste belge est imitateur. Mais malgré lui. Imaginez-le en train de vous raconter sa vie, façon stand up. Vous parlez des trucs qu’il aime, qu’il n’aime pas, évoquer des souvenirs. Voire discourir sur de vrais sujets de société comme par exemple l’influence insidieuse qu’exerce sur tout un chacun la publicité. Et soudain, voilà qu’il se transforme, ses cordes vocales comme possédées par un autre. Ou parfois même : une autre.Le public est conquis! Ce charismatique artiste laisse l’un ou l’autre personnage bien connu se glisser dans ses chroniques absurdes et ses petites tranches de vie palpitante. La première personnalité qu’il a imitée n’est autre que son père devant son poste de télévision. On sent chez lui un souci d’authenticité. « Et sinon, demanderont certains, est-ce qu’Antoine fait Johnny ? » Ben non ! Enfin, si, presque. Vous verrez bien ! Ah, oui, et un petit conseil : « Antoine Donneaux, imitateur mais pas que … » étant à la scène ce qu’un Marvel est au cinéma de super-héros, restez dans la salle après le générique, ou plutôt le rappel. Car il y a avec lui aussi une petite surprise à la clé.—-Productions : FKP Scorpio et Little Bros. présententGenre : Humoriste-ImitateurDurée : 1h20Auteurs : Antoine Donneaux et Mathieu DebatyMise en scène : Mathieu Debaty

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE BLEUE Avenue Abbé Brocardi 34250 Palavas Les Flots 34