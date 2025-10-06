BERNHOFT – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

BERNHOFT Début : 2026-01-25 à 18:30. Tarif : – euros.

4ÈME SENS EN ACCORD AVEC GERARD DROUOT PRODUCTIONS PRÉSENTE : BERNHOFTChanteur, compositeur et musicien multi-instrumentaliste, Bernhoft est de retour en France pour sa tournée « The Cause I Wanna » en janvier 2026.La musique de Bernhoft est un savant mélange de groove RnB bouillonnant et de puissants refrains pop. Avec sa voix maitrisée digne des plus grands soulmen, Bernhoft offre sur scène une performance organique enrichie de boucles et de samples qui régale instantanément son audience.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33