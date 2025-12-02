SELLIG Perpignan
SELLIG Perpignan mardi 2 décembre 2025.
SELLIG
PALAIS DES CONGRÈS Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 33 – 33 – 36
Début : 2025-12-02 20:29:00
fin : 2025-12-02
2025-12-02
Au Palais des Congrès Sellig, ce héros du quotidien !
PALAIS DES CONGRÈS Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48
English :
Palais des Congrès Sellig, the everyday hero!
German :
Im Palais des Congrès Sellig, dieser Held des Alltags!
Italiano :
Palazzo dei Congressi Sellig, l’eroe di tutti i giorni!
Espanol :
Palais des Congrès Sellig, el héroe cotidiano
