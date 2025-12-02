SELLIG Perpignan

mardi 2 décembre 2025.

PALAIS DES CONGRÈS Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 33 – 33 – 36

20:29:00
2025-12-02

2025-12-02

Au Palais des Congrès Sellig, ce héros du quotidien !
PALAIS DES CONGRÈS Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 

English:

Palais des Congrès Sellig, the everyday hero!

German:

Im Palais des Congrès Sellig, dieser Held des Alltags!

Italiano:

Palazzo dei Congressi Sellig, l’eroe di tutti i giorni!

Espanol:

Palais des Congrès Sellig, el héroe cotidiano

