Selon Variation Documentaire d’Erwan Ricordeau Hameau de La Rivière Gigors-et-Lozeron

Selon Variation Documentaire d’Erwan Ricordeau Hameau de La Rivière Gigors-et-Lozeron mercredi 1 octobre 2025.

Selon Variation Documentaire d’Erwan Ricordeau

Hameau de La Rivière 119 chemin de Petavin Gigors-et-Lozeron Drôme

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

conseillé 7€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 20:30:00

fin : 2025-10-01 22:00:00

Date(s) :

2025-10-01

SELON VARIATIONS c’est le documentaire d’Erwan Ricordeau filmé pendant la tournée des Variations Goldberg de Bach en 2022 avec Jean Rondeau et son fidèle acolyte Florian Donati, accordeur. Clavecin, Bach, on the road !

.

Hameau de La Rivière 119 chemin de Petavin Gigors-et-Lozeron 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@larivierarts.fr

English :

SELON VARIATIONS is Erwan Ricordeau?s documentary filmed during a tour of Bach?s Goldberg Variations in 2022 with Jean Rondeau and his faithful tuner sidekick Florian Donati. Harpsichord, Bach, on the road!

German :

SELON VARIATIONS ist ein Dokumentarfilm von Erwan Ricordeau, der während der Tournee von Bachs Goldberg-Variationen im Jahr 2022 mit Jean Rondeau und seinem treuen Sidekick, dem Klavierstimmer Florian Donati, gedreht wurde. Cembalo, Bach, on the road!

Italiano :

SELON VARIATIONS è il documentario di Erwan Ricordeau girato durante una tournée delle Variazioni Goldberg di Bach nel 2022 con Jean Rondeau e il suo fedele aiutante accordatore Florian Donati. Clavicembalo, Bach, in viaggio!

Espanol :

SELON VARIATIONS es el documental de Erwan Ricordeau filmado durante una gira de las Variaciones Goldberg de Bach en 2022 con Jean Rondeau y su fiel compañero afinador Florian Donati. Clavicémbalo, Bach, ¡de gira!

L’événement Selon Variation Documentaire d’Erwan Ricordeau Gigors-et-Lozeron a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme