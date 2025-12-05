Selthon Pays de Salins Salles des communes Salins-les-Bains

Selthon Pays de Salins

Salles des communes Avenue Charles de Gaulle Salins-les-Bains Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

2025-12-05

– Vendredi 5 décembre

> dès 18h Echanges du volant pendant 24h avec le Badminton Salinois, 2€ la rotation de 15 min.

> dès 19h Karaoké morbiflette

– Samedi 6 décembre dès 12h

> Morbiflette, musette, chansons françaises

– Tombola gros lot 1 vélo électrique d’une valeur de 2 000€

Formule apéritif, terrine, morbiflette, salade, tropézienne & café.

Possibilité de plat emporté (morbiflette- tropézienne).

Sur réservation

Permanences en mairie de Salins-les-Bains

Jeudis 20 et 27/11 et samedis 22 et 29/11 10h à 12h .

Salles des communes Avenue Charles de Gaulle Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 95 54 23

