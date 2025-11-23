Selwyn Birchwood Band & Carly Harvey + Tiger Rose Salle de L’Abescat Tournon-d’Agenais Dimanche 23 novembre, 17h00, 17h30 Tarif prévente 14/27/29 – Tarif sur place 16/29/32

Chicago Blues Festival

Dans le cadre de la 152e Blues Station à Tournon d’Agenais le dimanche 23 novembre dès 17heures salle de L’Abescat, vous êtes conviés à une édition explosive au couleur de Chicago avec cette fois en vedette le chanteur et guitariste Selwyn Birchwood avec son groupe au complet, Eric cannavaro aux claviers, Regi Oliver au saxophone, Donald ‘‘Huff’’ Wright à la basse et Henley Connor III à la batterie. Comme tous les ans dans le cadre de la tournée annuelle du Chicago Blues Festival une chanteuse y est conviée en invitée : Carly Harvey. Surnommée par la scène locale la DC Queen of the Blues, elle dominera naturellement la scène par sa voix et sa présence charismatique, mélangeant le blues, le jazz, la soul et les styles indigènes américains pour créer un son unique. La soirée débutera par le concert de Tiger Rose. Mig et Loretta, deux voix uniques et puissantes, un son brut, sans artifices et un répertoire de chansons originales, intenses et souvent hypnotiques, vous embarquera dès les premières mesures.

+ d’infos sur le site : [http://www.bluesstation.fr](http://www.bluesstation.fr)

Billetterie prévente :

[https://www.helloasso.com/associations/aventure-blues-complice/evenements/152eme-blues-station-in-tournon](https://www.helloasso.com/associations/aventure-blues-complice/evenements/152eme-blues-station-in-tournon)

Ouverture de la billetterie et des portes à 16h00, début des concerts à 17h00. Salle aménagée en club, vous trouverez sur place de quoi vous restaurer et vous désaltérer.

06 87 17 56 10 blues.station@wanadoo.fr

Salle de L’Abescat Tournon d’Agenais Ville Haute Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne