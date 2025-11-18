Selyès / Artisanat d’art du cuir de luxe Orléans Orléans

Selyès / Artisanat d’art du cuir de luxe Jeudi 11 décembre, 12h00 Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Ancienne artisan Hermès, je mets mes savoirs faire de designer, sellier Harnacheur et artisan du luxe au service de vous & votre chien, pour des produits aussi résistants que confortables et élégants.

Ceinture sur mesure, bracelet, porte-carte pour vous, des sous verres personnalisés pour votra famille et des médailles pouir votre chien, vous trouverez de quoi gater toute la famille à Noël !

Je serai présente au marché de Noël d’Orléans du 12 au 18 décembre 2025.

Orléans place du martroi Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/selyes_atelier/?hl=fr »}]

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année