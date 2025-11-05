Semaine Agro Alimentaire: visite de l’entreprise FROMAGERIE DE BLÂMONT à HERBEVILLER (54) – Découverte des métiers Herbéviller – Agence LUNEVILLE Herbéviller

Semaine Agro Alimentaire: visite de l’entreprise FROMAGERIE DE BLÂMONT à HERBEVILLER (54) – Découverte des métiers Mercredi 5 novembre, 08h00 Herbéviller – Agence LUNEVILLE Meurthe-et-Moselle

Début : 2025-11-05T08:00:00 – 2025-11-05T10:30:00

Fin : 2025-11-05T08:00:00 – 2025-11-05T10:30:00

Dans le cadre la semaine nationale dédiée aux métiers de l’Agroalimentaire , venez à la rencontre des entreprises de votre territoire ! La Fromagerie de Blamont située à Herbéviller vous ouvre ses portes pour découvrir son entreprise, ses processus de fabrication, ses métiers. Métiers concernés : Opérateurs de production (H/F), conducteurs de ligne (H/F), laborantin (H/F), technicien maintenance industrielle H/F Places limitées à 12. Tenue de sécurité fournie pour la visite: charlotte et sur-cha

Herbéviller – Agence LUNEVILLE 54450 Herbéviller Herbéviller 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est

