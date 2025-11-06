Semaine AGROALIMENTAIRE: visite entreprise ALIANE (Nealia – Sanders Nord Est) à Einville-au-Jard Einville-au-Jard – Agence LUNEVILLE Einville-au-Jard

Semaine AGROALIMENTAIRE: visite entreprise ALIANE (Nealia – Sanders Nord Est) à Einville-au-Jard Einville-au-Jard – Agence LUNEVILLE Einville-au-Jard jeudi 6 novembre 2025.

Semaine AGROALIMENTAIRE: visite entreprise ALIANE (Nealia – Sanders Nord Est) à Einville-au-Jard Jeudi 6 novembre, 13h00 Einville-au-Jard – Agence LUNEVILLE Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T13:00:00+01:00 – 2025-11-06T15:30:00+01:00

Fin : 2025-11-06T13:00:00+01:00 – 2025-11-06T15:30:00+01:00

Dans le cadre de la semaine de l’industrie Agroalimentaire, venez à la rencontre des entreprises de votre territoire ! La société ALIANE, qui se compose des sites de NEALIA et Sanders Nord Est, spécialistes en nutrition animale, vous ouvre ses portes à Einville-au-Jard pour découvrir le groupe et ses métiers.

Présentation du Groupe Avril et des entités Sanders Nord Est et Nealia – Focus sur les métiers – Découverte des processus de fabrication – Visite du site de production Chaussures plates

Einville-au-Jard – Agence LUNEVILLE 54370 Einville-au-Jard Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518009 »}]

Dans le cadre de la semaine de l’industrie Agroalimentaire, venez à la rencontre des entreprises de votre territoire ! La semaine de l’industrie agroalimentaire #TousMobilisés