Semaine Art-Déco

Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-19

2026-01-13

À l’occasion du centenaire de l’Exposition internationale des Arts décoratifs de 1925, Limoges, capitale de la porcelaine et des arts du feu, s’affirme comme la capitale de l’Art déco.

Pendant une semaine, la ville serra le théâtre de nombreuses animations (gratuites ou payantes) réalisées ou en collaboration avec Ville d’Art et d’Histoire visites guidées inédites, quiz, , balade brunch et conférences passionnantes invitant le public à (re)découvrir la richesse et l’élégance du mouvement Art déco.

Pour connaître les modalités de réservation, voir le détail de la programmation ci-dessous. .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87

