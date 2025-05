Semaine Artistique du Port-Boyer – Zone de création artistique – Résidence autonomie Port Boyer Nantes, 21 mai 2025 16:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 16:00 – 17:30

Gratuit : oui gratuit Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Dans le cadre de la Semaine Artistique du Port-Boyer, Gwenaël, animateur de l’association L’Annexe, proposera un premier atelier de jeux d’écriture autour des mots « nuit » et « ombres ».Elsa, artiste de Süper Encre, proposera ensuite de traduire ce jeu d’écriture en création plastique pour inventer de nouvelles typographies pour écrire ces mots.

Résidence autonomie Port Boyer Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 49 25 35 ra_portboyer@mairie-nantes.fr