SEMAINE AU FIL DE L’ISLE Rue Paul Valéry Saint-Seurin-sur-l’Isle

SEMAINE AU FIL DE L’ISLE Rue Paul Valéry Saint-Seurin-sur-l’Isle mercredi 20 août 2025.

SEMAINE AU FIL DE L’ISLE

Rue Paul Valéry LA PLAGE & HALTE NAUTIQUE DE ST SEURIN Saint-Seurin-sur-l’Isle Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20

Dans le cadre de leur résidence naviguée autour de la vallée de l’Isle le collectif 3/3 en partenariat avec le Sietavi fait étape à St Seurin sur l’Isle le 20 août. .

Rue Paul Valéry LA PLAGE & HALTE NAUTIQUE DE ST SEURIN Saint-Seurin-sur-l’Isle 33660 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 56 01 01

English : SEMAINE AU FIL DE L’ISLE

German : SEMAINE AU FIL DE L’ISLE

Italiano :

Espanol : SEMAINE AU FIL DE L’ISLE

L’événement SEMAINE AU FIL DE L’ISLE Saint-Seurin-sur-l’Isle a été mis à jour le 2025-08-12 par OTI du Libournais