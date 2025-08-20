SEMAINE AU FIL DE L’ISLE Rue Paul Valéry Saint-Seurin-sur-l’Isle
SEMAINE AU FIL DE L’ISLE Rue Paul Valéry Saint-Seurin-sur-l’Isle mercredi 20 août 2025.
SEMAINE AU FIL DE L’ISLE
Rue Paul Valéry LA PLAGE & HALTE NAUTIQUE DE ST SEURIN Saint-Seurin-sur-l’Isle Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-20
fin : 2025-08-20
Date(s) :
2025-08-20
Dans le cadre de leur résidence naviguée autour de la vallée de l’Isle le collectif 3/3 en partenariat avec le Sietavi fait étape à St Seurin sur l’Isle le 20 août. .
Rue Paul Valéry LA PLAGE & HALTE NAUTIQUE DE ST SEURIN Saint-Seurin-sur-l’Isle 33660 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 56 01 01
English : SEMAINE AU FIL DE L’ISLE
German : SEMAINE AU FIL DE L’ISLE
Italiano :
Espanol : SEMAINE AU FIL DE L’ISLE
L’événement SEMAINE AU FIL DE L’ISLE Saint-Seurin-sur-l’Isle a été mis à jour le 2025-08-12 par OTI du Libournais