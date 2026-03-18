Semaine Bien-être Rue du Bois Régnier Cholet

Semaine Bien-être

Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 10:00:00

fin : 2026-04-16 11:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

Deux semaines pour prendre du temps pour soi !

A l’occasion des vacances d’avril, le Centre vous propose deux semaines dédiées aux activités physiques et au bien-être accompagnées de professionnels !

Au programme Qi-Gong, sophrologie, relaxation immersive, ateliers pour les aidants et pour la prévention des chutes, jeux intergénérationnels, temps d’échanges autour de l’activité physique et du bien-être, gym douce en musique, circuit ludique multi-ateliers, olympiades…

Autant d’occasions de prendre du temps pour vous, de découvrir de nouvelles activités et d’apprendre à mieux identifier ce qui vous fait du bien . La variété des ateliers permet de s’adapter à vos besoins et vos envies.

Cette programmation se déroulera du 13 avril au 24 avril 2026. Vous pouvez choisir les activités auxquelles vous souhaitez participer aucune obligation de tout suivre.

La plaquette complète et détaillée est disponible à l’accueil du Centre. Inscription à partir du mercredi 01 avril 2026.

Nous vous attendons nombreux ! .

Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 14 99 accueil@cs-leverger.fr

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English :

L’événement Semaine Bien-être Cholet a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Choletais