Semaine Bleue 2025 Spectacle music-hall Les musiques du monde ! Salle Jean Gabin Royan

Semaine Bleue 2025 Spectacle music-hall Les musiques du monde !

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-08 15:00:00

Dans le cadre de la Semaine Bleue, Semaine Nationale des retraités et personnes âgées, le Centre Communal d’Action Sociale de Royan vous invite à un après-midi cabaret présenté par la troupe des Étoiles Lyriques.

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 66 53 ccas@mairie-royan.fr

English :

As part of Semaine Bleue, the national week for retired and elderly people, the Centre Communal d?Action Sociale de Royan invites you to an afternoon cabaret presented by the Étoiles Lyriques troupe.

German :

Im Rahmen der Blauen Woche, der nationalen Woche für Rentner und ältere Menschen, lädt das Centre Communal d’Action Sociale de Royan Sie zu einem Kabarettnachmittag ein, der von der Truppe Les Étoiles Lyriques präsentiert wird.

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue, la settimana nazionale dei pensionati e degli anziani, il Centre Communal d’Action Sociale di Royan vi invita a un pomeriggio di cabaret presentato dalla troupe Étoiles Lyriques.

Espanol :

Con motivo de la Semaine Bleue, semana nacional de los jubilados y las personas mayores, el Centre Communal d’Action Sociale de Royan le invita a una tarde de cabaret a cargo de la compañía Étoiles Lyriques.

