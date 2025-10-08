Semaine bleue : 7 rendez-vous proposés aux 65 ans et plus du 6 au 10 octobre à Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Semaine bleue : 7 rendez-vous proposés aux 65 ans et plus du 6 au 10 octobre à Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 09:30 – 12:30

Gratuit : oui

Dans le cadre de la Semaine Bleue, qui se déroule du 6 au 10 octobre dans toute la France, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu propose 7 rendez-vous à destination des 65 ans et plus.__________________________________________________________ Au programme :> Atelier mandala : lundi 6 octobre de 10h à 12h Vous avez envie de créer, d’apprendre de nouvelles techniques, de partager un moment de convivialité ? Venez découvrir un bien-être certain à travers cet atelier ! Espace Vie Locale, salle Paul Pouvreau, 35 rue des Frères RousseauAvec l’Association Familiale RuraleSur inscription au 02 40 26 44 36. Gratuit – Places limitées. ~ > Atelier « ça déméninge » : lundi 6 octobre de 14h30 à 16h30 Lucie Hernandez, tisseuse de liens et tricoteuse d’idées, vous convie à son atelier, afin de partager un moment de convivialité tout en boostant votre mémoire Salle Madeleine Huet, 1A rue des Grèbes Huppés, 44860 Saint-Aignan de Grand LieuSur inscription au 02 40 26 44 36 – Gratuit – Places limitées. ~ > Atelier sécurité routière : mardi 7 et vendredi 10 octobre de 14h à 17h Participez à cet atelier convivial pour faire le point sur vos réflexes, réviser les règles essentielles et découvrir les bons conseils pour circuler sereinement en toute sécurité. Espace Vie Locale, salle Paul Pouvreau, 35 rue des Frères RousseauAvec les Intervenants de la Sécurité Routière de la Préfecture de Loire-Atlantique (IDSR).Sur inscription au 02 40 26 44 36 – Gratuit – Places limitées. Inscription obligatoire pour les 2 séances ~ > Venue du truck Soliha : mercredi 8 octobre de 9h30 à 12h30 Découvrez du mobilier pour faciliter votre quotidien, améliorer votre confort tout en accompagnant vos projets d’adaptation pour rester bien chez vous. Place Millénia, 44860 Saint-Aignan de Grand LieuAccès libre ~ > Découverte du Club Joie de Vivre : mercredi 8 octobre de 14h à 18h Le Club Joie de Vivre est une association locale proposant des activités culturelles et de loisirs. Elle ouvre ses portes aux curieux pour un après-midi ludique et animé. Bonne ambiance assurée ! Entrée libre, sans inscription.Salle Madeleine Huet, 1A rue des Grèbes Huppés, 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu ~ > Dictée intergénérationnelle : jeudi 9 octobre de 14h à 16h Venez vivre un beau moment de partage et d’échange avec les CM2 aignanais, tout en testant votre orthographe. Une collation vous sera offerte à l’issue. Gratuit – Sur inscription au 02 40 26 44 36 – Places limitées.Salle de l’Héronnière, 1bis rue du Pressoir, 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu ~ > Yoga sur chaise : vendredi 10 octobre de 9h30 à 11h Testez cette pratique adaptée pensée pourles seniors souhaitant entretenir leur souplesse, leur équilibre et leur motricité. Aucune expérience préalable nécessaire. Gratuit – Sur inscription au 02 40 26 44 36 – Places limitées.Salle Madeleine Huet, 1A rue des Grèbes Huppés, 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu ~La semaine bleue : valoriser la place des aînés et les liens intergénérationnels dans notre société.La Semaine Bleue, coordonnée par l’Uniopss, met en lumière les contributions de tous les « vieux », quels que soient leur âge et leur niveau d’autonomie, à la vie économique, sociale et culturelle de notre pays.Elle insuffle un nouveau regard sur le vieillissement, renforce les liens entre les générations et nourrit la solidarité auprès des plus fragiles.

Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

0240264436