Semaine Bleue à Oeuilly Œuilly

Le CCAS (centre communal d’action sociale) d’Oeuilly propose une nouvelle fois cette année une semaine d’activités gratuites pour les seniors, à l’occasion de la semaine bleue du 4 au 10 octobre 2025.

Au programme de la semaine

– Samedi 4 octobre 14h00 à 17h00 marche bleue 3 distances 3km à travers le village (départ 15h00), 7 (départ 14h30) ou 10 km (départ 14h00) à travers vignes et forêts point de rdv à la Halle goûter commun à 16h00

– Lundi 6 octobre -14h00 à 16h30 atelier floral à la salle polyvalente, créer une composition florale pour embellir son intérieur atelier animé par une fleuriste professionnelle

– Mercredi 8 octobre 14h00 à 17h00 jour des petits & des grands après-midi intergénérationnel avec sortie en vélo électrique si la météo le permet ou animation sensorielle

– Vendredi 10 octobre 13h30 à 17h00 après-midi en 2 parties avec participation à l’animation « micro folie » du centre social de Dormans (découverte d’œuvres d’art) et visite du Mémorial de Dormans. .

Salle polyvalente ou Ancienne école primaire ou La Halle Œuilly 51480 Marne Grand Est christine.laurent@oeuilly.fr

