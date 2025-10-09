Semaine bleue à Olemps Espace Sportif G Bru Olemps

Espace Sportif G Bru 8 Pl. de la Fontaine, Olemps Aveyron

La Semaine Bleue est la semaine nationale pour célébrer l’expérience, le savoir et le rôle indispensable de nos ainés dans la société. L’édition 2025, qui se déroulera du 6 au 12 octobre, mettra l’accent sur le partage entre générations.

Il est essentiel de rappeler que nous avons besoin de nos aînés, tout autant qu’ils ont besoin de nous.

La Semaine Bleue représente une occasion privilégiée pour promouvoir une vision valorisante du vieillissement et de la vieillesse.

Dans ce cadre, le jeudi 9 octobre, de 14h à 17h, le CCAS d’Olemps (Centre Communal d’Action Sociale) organise un après-midi convivial à la salle Georges BRU, ouvert aux aînés de la commune ainsi qu’aux enfants des écoles.

À l’image de l’année précédente, un animateur proposera différents jeux adaptés à tous les âges, favorisant ainsi la participation de tous. Ce moment d’échanges intergénérationnels se conclura par un goûter offert par la municipalité. .

Espace Sportif G Bru 8 Pl. de la Fontaine, Olemps 12510 Aveyron Occitanie communication@olemps.fr

English :

Semaine Bleue is the national week for celebrating the experience, knowledge and indispensable role of our elders in society. The 2025 edition, running from October 6 to 12, will focus on sharing between generations.

German :

Die Blaue Woche ist die nationale Woche, um die Erfahrung, das Wissen und die unverzichtbare Rolle unserer älteren Mitbürger in der Gesellschaft zu feiern. Die Ausgabe 2025, die vom 6. bis 12. Oktober stattfindet, legt den Schwerpunkt auf den Austausch zwischen den Generationen.

Italiano :

La Semaine Bleue è la settimana nazionale per celebrare l’esperienza, le conoscenze e il ruolo indispensabile degli anziani nella società. L’edizione 2025, che si svolgerà dal 6 al 12 ottobre, sarà incentrata sulla condivisione tra generazioni.

Espanol :

La Semaine Bleue es la semana nacional para celebrar la experiencia, los conocimientos y el papel indispensable de nuestros mayores en la sociedad. La edición de 2025, que se celebra del 6 al 12 de octubre, se centrará en el intercambio entre generaciones.

