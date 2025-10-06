Semaine bleue -A tout âge ensemble ! Saint-Palais-sur-Mer

Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-10-06

fin : 2025-10-12

2025-10-06

La ville de Saint-Palais-sur-Mer participe à la Semaine Bleue avec un programme d’activités gratuites réservées aux plus de 65 ans.



Inscriptions obligatoires affaires sociales. 05 46 23 56 53 ccas@stpalaissurmer.fr

Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 53 ccas@stpalaissurmer.fr

English :

The town of Saint-Palais-sur-Mer is taking part in Semaine Bleue with a program of free activities reserved for the over-65s.



Registration required: social affairs. 05 46 23 56 53 ? ccas@stpalaissurmer.fr

German :

Die Stadt Saint-Palais-sur-Mer nimmt an der Blauen Woche teil und bietet ein Programm mit kostenlosen Aktivitäten für Menschen über 65 Jahre an.



Anmeldung erforderlich: Soziale Angelegenheiten. 05 46 23 56 53 ? ccas@stpalaissurmer.fr

Italiano :

La città di Saint-Palais-sur-Mer partecipa alla Semaine Bleue con un programma di attività gratuite per gli ultrasessantacinquenni.



Iscrizione obbligatoria: affari sociali. 05 46 23 56 53 ? ccas@stpalaissurmer.fr

Espanol :

La ciudad de Saint-Palais-sur-Mer participa en la Semaine Bleue con un programa de actividades gratuitas para mayores de 65 años.



Inscripción obligatoria: asuntos sociales. 05 46 23 56 53 ? ccas@stpalaissurmer.fr

