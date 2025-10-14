Semaine Bleue Amusons-nous Pontonx-sur-l’Adour
12h aux Arènes
Repas des Aînés
Le repas est préparé par le traiteur Lavigne et l’animation assurée par Jacky Dumartin. Avec, au menu, une chansonnette et des plats savoureux pour célébrer le plaisir de se retrouver !
English : Semaine Bleue Amusons-nous
12pm at the Arena
Seniors’ meal
The meal will be prepared by Lavigne Catering and hosted by Jacky Dumartin. On the menu, a ditty and tasty dishes to celebrate the pleasure of getting together!
German : Semaine Bleue Amusons-nous
12 Uhr in der Arena
Mahlzeit der Älteren
Das Essen wird vom Traiteur Lavigne zubereitet und die Animation von Jacky Dumartin übernommen. Auf dem Menü stehen ein Chansonette und schmackhafte Gerichte, um die Freude am Wiedersehen zu feiern!
Italiano :
12:00 presso l’Arena
Pranzo degli anziani?
Il pasto sarà preparato da Lavigne Catering e Jacky Dumartin si occuperà dell’intrattenimento. Nel menu: una canzone e piatti gustosi per celebrare il piacere di stare insieme!
Espanol : Semaine Bleue Amusons-nous
12h00 en la Arena
Comida para mayores
La comida será preparada por Lavigne Catering y amenizada por Jacky Dumartin. En el menú: una canción y sabrosos platos para celebrar el placer de reunirse
