Semaine Bleue Amusons-nous Pontonx-sur-l’Adour

2025-10-14

12h aux Arènes

Repas des Aînés

Le repas est préparé par le traiteur Lavigne et l’animation assurée par Jacky Dumartin. Avec, au menu, une chansonnette et des plats savoureux pour célébrer le plaisir de se retrouver !

Pontonx-sur-l'Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Semaine Bleue Amusons-nous

12pm at the Arena

Seniors’ meal

The meal will be prepared by Lavigne Catering and hosted by Jacky Dumartin. On the menu, a ditty and tasty dishes to celebrate the pleasure of getting together!

German : Semaine Bleue Amusons-nous

12 Uhr in der Arena

Mahlzeit der Älteren

Das Essen wird vom Traiteur Lavigne zubereitet und die Animation von Jacky Dumartin übernommen. Auf dem Menü stehen ein Chansonette und schmackhafte Gerichte, um die Freude am Wiedersehen zu feiern!

Italiano :

12:00 presso l’Arena

Pranzo degli anziani?

Il pasto sarà preparato da Lavigne Catering e Jacky Dumartin si occuperà dell’intrattenimento. Nel menu: una canzone e piatti gustosi per celebrare il piacere di stare insieme!

Espanol : Semaine Bleue Amusons-nous

12h00 en la Arena

Comida para mayores

La comida será preparada por Lavigne Catering y amenizada por Jacky Dumartin. En el menú: una canción y sabrosos platos para celebrar el placer de reunirse

