Semaine bleue Animation musicale Salle municipale Bas-en-Basset

Salle municipale 16 bd Sablière Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2025-10-08 14:30:00

fin : 2025-10-08 16:30:00

2025-10-08

Animation musicale proposée avec Les souffleurs de lune.

Salle municipale 16 bd Sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 78 65

English :

Musical entertainment with Les souffleurs de lune.

German :

Musikalische Unterhaltung, angeboten von Les souffleurs de lune.

Italiano :

Intrattenimento musicale con Les souffleurs de lune.

Espanol :

Animación musical con Les souffleurs de lune.

