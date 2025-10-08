Semaine bleue Animation musicale Salle municipale Bas-en-Basset
Semaine bleue Animation musicale Salle municipale Bas-en-Basset mercredi 8 octobre 2025.
Semaine bleue Animation musicale
Salle municipale 16 bd Sablière Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 14:30:00
fin : 2025-10-08 16:30:00
Date(s) :
2025-10-08
Animation musicale proposée avec Les souffleurs de lune.
.
Salle municipale 16 bd Sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 78 65
English :
Musical entertainment with Les souffleurs de lune.
German :
Musikalische Unterhaltung, angeboten von Les souffleurs de lune.
Italiano :
Intrattenimento musicale con Les souffleurs de lune.
Espanol :
Animación musical con Les souffleurs de lune.
L’événement Semaine bleue Animation musicale Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron