Semaine bleue Animation musicale Salle des fêtes Tiranges

Salle des fêtes 15 rue de la Nercière Tiranges Haute-Loire

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12 16:00:00

2025-10-12

En cette semaine bleu, animation musical.

Salle des fêtes 15 rue de la Nercière Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 78 65

English :

In this blue week, musical entertainment.

German :

In dieser Blauen Woche musikalische Unterhaltung.

Italiano :

In questa settimana blu, intrattenimento musicale.

Espanol :

En esta semana azul, entretenimiento musical.

