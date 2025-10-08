Semaine Bleue après-midi intergénérationnel Le Beauvoir Monistrol-sur-Loire
Début : 2025-10-08 14:00:00
fin : 2025-10-08 17:30:00
Dans le cadre de la semaine bleue, venez pour des rencontres, des ateliers créatifs, des animations et des jeux avec des lots à gagner.
dans la salle plénière de l’Espace Beauvoir
Le Beauvoir Espace Beauvoir Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 51 94
English :
As part of Semaine Bleue, come along for meetings, creative workshops, entertainment and games with prizes to be won.
in the Espace Beauvoir plenary hall
German :
Im Rahmen der Blauen Woche kommen Sie zu Begegnungen, kreativen Workshops, Animationen und Spielen, bei denen es etwas zu gewinnen gibt.
im Plenarsaal des Espace Beauvoir
Italiano :
Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), partecipate a incontri, laboratori creativi, animazioni e giochi a premi.
nella sala plenaria dell’Espace Beauvoir
Espanol :
En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), participe en encuentros, talleres creativos, animaciones y juegos con premios.
en la sala de plenos del Espacio Beauvoir
