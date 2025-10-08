Semaine Bleue après-midi intergénérationnel Le Beauvoir Monistrol-sur-Loire

Semaine Bleue après-midi intergénérationnel

Le Beauvoir Espace Beauvoir Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08 17:30:00

2025-10-08

Dans le cadre de la semaine bleue, venez pour des rencontres, des ateliers créatifs, des animations et des jeux avec des lots à gagner.

dans la salle plénière de l’Espace Beauvoir

Le Beauvoir Espace Beauvoir Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 51 94

English :

As part of Semaine Bleue, come along for meetings, creative workshops, entertainment and games with prizes to be won.

in the Espace Beauvoir plenary hall

German :

Im Rahmen der Blauen Woche kommen Sie zu Begegnungen, kreativen Workshops, Animationen und Spielen, bei denen es etwas zu gewinnen gibt.

im Plenarsaal des Espace Beauvoir

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), partecipate a incontri, laboratori creativi, animazioni e giochi a premi.

nella sala plenaria dell’Espace Beauvoir

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), participe en encuentros, talleres creativos, animaciones y juegos con premios.

en la sala de plenos del Espacio Beauvoir

