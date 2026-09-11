Semaine bleue : Atelier recyclage / Compostage / Jardinage Oloron-Sainte-Marie
mardi 13 octobre 2026 · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Semaine bleue : Atelier recyclage / Compostage / Jardinage
2 Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 14:00:00
fin : 2026-10-13 16:00:00
Date(s) :
2026-10-13
Le Centre Communal d’Action Sociale est heureux de vous convier à son atelier de recyclage, compostage et jardinage animé par la SICTOM.
10h – 12h : Salle Barthou/ Parking Baraban : « tout savoir sur le tri des déchets et les apports volontaires ».
14h / 16h : Jardins de Fred : « les clés pour réussir son compost ».
Proposition de repas sous forme d’auberge espagnole. .
2 Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42
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English : Semaine bleue : Atelier recyclage / Compostage / Jardinage
L’événement Semaine bleue : Atelier recyclage / Compostage / Jardinage Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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