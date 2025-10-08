Semaine bleue ateliers intergénérationnels Ussel
20 Boulevard de la Jaloustre Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Dans le cadre de la Semaine Bleue 2025, placée sous le thème Vieillir ensemble, une force à partager , le CCAS de la ville d’Ussel organise un après-midi intergénérationnel riche en échanges, souvenirs et convivialité.
Au programme
Ateliers intergénérationnels
Escape Game “Le cahier oublié”
Jeux de récréation d’autrefois
Écriture à la plume animé par l’association Entraide et Loisirs
Goûter traditionnel partagé
Chants des années 30
Cette animation a pour but de favoriser les rencontres entre générations, transmettre les souvenirs et valoriser la mémoire collective autour d’un cadre scolaire revisité avec tendresse et humour.
Information et inscription
Inscriptions avant le 30 septembre par retour de mail ou par téléphone au 05 55 46 54 11 .
20 Boulevard de la Jaloustre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 54 11
