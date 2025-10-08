Semaine bleue ateliers intergénérationnels Ussel

Semaine bleue ateliers intergénérationnels Ussel mercredi 8 octobre 2025.

20 Boulevard de la Jaloustre Ussel Corrèze

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Dans le cadre de la Semaine Bleue 2025, placée sous le thème Vieillir ensemble, une force à partager , le CCAS de la ville d’Ussel organise un après-midi intergénérationnel riche en échanges, souvenirs et convivialité.

Au programme

Ateliers intergénérationnels

Escape Game “Le cahier oublié”

Jeux de récréation d’autrefois

Écriture à la plume animé par l’association Entraide et Loisirs

Goûter traditionnel partagé

Chants des années 30

Cette animation a pour but de favoriser les rencontres entre générations, transmettre les souvenirs et valoriser la mémoire collective autour d’un cadre scolaire revisité avec tendresse et humour.

Information et inscription

Inscriptions avant le 30 septembre par retour de mail ou par téléphone au 05 55 46 54 11 .

20 Boulevard de la Jaloustre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 54 11

