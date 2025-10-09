Semaine bleue Autour d’un jeu Guérande

2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-09 14:00:00

fin : 2025-10-09 16:00:00

2025-10-09

Découvrez de nouveaux jeux et affrontez d’autres joueurs lors d’un moment convivial et amusant, autour d’une collation. .

2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 99 57 actionsociale.ccas@ville-guerande.fr

