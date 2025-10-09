Semaine bleue Autour d’un jeu Guérande
Semaine bleue Autour d’un jeu Guérande jeudi 9 octobre 2025.
Semaine bleue Autour d’un jeu
2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 14:00:00
fin : 2025-10-09 16:00:00
Date(s) :
2025-10-09
Découvrez de nouveaux jeux et affrontez d’autres joueurs lors d’un moment convivial et amusant, autour d’une collation. .
2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 99 57 actionsociale.ccas@ville-guerande.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Semaine bleue Autour d’un jeu Guérande a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44