Semaine Bleue Bal de la Bruyère Parquet du tourbillon Oloron-Sainte-Marie

Parquet du tourbillon 18 Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Chaque année, la Semaine Bleue est un formidable levier pour changer le regard porté par la société sur le vieillissement et la vieillesse, en diffusant une représentation positive du rôle des personnes âgées dans notre tissu social notre programme est basée sur cette idée !
Retrouvez ce jour le bal de la Bruyère avec Festival Musette.
Pâtisserie offerte. .
Parquet du tourbillon 18 Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42
