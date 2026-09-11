Semaine Bleue : Bal de la Bruyère Parquet du tourbillon Oloron-Sainte-Marie
samedi 10 octobre 2026 · Parquet du tourbillon · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Semaine Bleue : Bal de la Bruyère
Parquet du tourbillon Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-10 18:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Chaque année, la Semaine Bleue est un formidable levier pour changer le regard porté par la société sur le vieillissement et la vieillesse, en diffusant une représentation positive du rôle des personnes âgées dans notre tissu social : notre programme est basée sur cette idée !
Retrouvez ce jour le bal de la Bruyère avec Festival Musette.
Pâtisserie offerte. .
Parquet du tourbillon Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Semaine Bleue : Bal de la Bruyère
L’événement Semaine Bleue : Bal de la Bruyère Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)
- Culture et vous en Haut-Béarn : Conférence « Amazonia, le mystère des Couleurs, du Tapirage à la Fluorescence » Oloron-Sainte-Marie 16 septembre 2026
- Festival Pyrénéen de littérature 5ème édition Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie 17 septembre 2026
- Visite guidée : restauration et création de vitraux dans une église sauvegardée, Église Sainte-Lucie de Soeix, Oloron-Sainte-Marie 18 septembre 2026
- Descente en rafting Centre nautique de Soeix Oloron-Sainte-Marie 18 septembre 2026
- Rencontre Gurs, banalité du mal ? Oloron-Sainte-Marie 18 septembre 2026