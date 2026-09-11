Semaine Bleue : Bal de la Bruyère Parquet du tourbillon Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Semaine Bleue : Bal de la Bruyère

Parquet du tourbillon Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:30:00

fin : 2026-10-10 18:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Chaque année, la Semaine Bleue est un formidable levier pour changer le regard porté par la société sur le vieillissement et la vieillesse, en diffusant une représentation positive du rôle des personnes âgées dans notre tissu social : notre programme est basée sur cette idée !

Retrouvez ce jour le bal de la Bruyère avec Festival Musette.

Pâtisserie offerte. .

Parquet du tourbillon Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42

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English : Semaine Bleue : Bal de la Bruyère

L’événement Semaine Bleue : Bal de la Bruyère Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn