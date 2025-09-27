Semaine Bleue Bal Parquet du tourbillon Oloron-Sainte-Marie

Parquet du tourbillon 18 Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Chaque année, la Semaine Bleue est un formidable levier pour changer le regard porté par la société sur le vieillissement et la vieillesse, en diffusant une représentation positive du rôle des personnes âgées dans notre tissu social notre programme est basée sur cette idée !

Retrouvez ce jour le bal de la Semaine Bleue avec Jacky Dumartin.

Pâtisserie offerte. .

