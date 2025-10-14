Semaine bleue Baud

Des animations variées prévues pour cette 3ème édition.

• Mardi 14 de 14h à 15h30 réflexologie du visage et des mains. Intervention de Séverine Gaudin au centre associatif.

• Mercredi 15 de 14h à 16h après-midi intergénérationnel Les mots s’entremêlent et se démêlent, un après-midi ludique pour jouer avec les mots. Salle Narcisse Chaillou.

• Jeudi 16 de 14h30 à 17h on va guincher au Podium 2000, après-midi en musique.

• Vendredi 17 de 10h à 12h alerte et santé, les pompiers vous informent. Caserne des pompiers de Baud.

• Samedi 18 de 14h à 16h dictée, à vos stylos ! Auditorium du Quatro.

• Dimanche 19 à 12h30 repas des ainés, pour les personnes de 72 ans et plus. Scaouet, espace Yves Le Roy.

Informations et inscriptions auprès du CCAS de Baud. .

Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 01 46

