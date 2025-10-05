Semaine Bleue Cabourg

Semaine Bleue Cabourg dimanche 5 octobre 2025.

Semaine Bleue

Cabourg Calvados

Début : Vendredi 2025-10-05

fin : 2025-10-12

2025-10-05

Dans le cadre de la Semaine Bleue, une série d’activités culturelles et ludiques attend les seniors du 5 au 12 octobre à Cabourg et dans les environs. Au programme test de culture générale, immersion insolite grâce à la réalité virtuelle, et visite guidée de la Villa du Temps Retrouvé.

Un joli moment pour se divertir, stimuler sa curiosité, et partager de belles découvertes dans une ambiance chaleureuse.

Envie de participer ? N’hésitez plus ! .

Dans toute la ville Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : Semaine Bleue

As part of the Semaine Bleue (Blue Week), a series of cultural and fun activities awaits senior citizens from October 5 to 12 in Cabourg and the surrounding area. On the program: a general knowledge test, an unusual immersion experience using virtual reality, and a guided tour of the Villa du Temps Retrouvé.

German :

Im Rahmen der Blauen Woche erwartet Senioren vom 5. bis 12. Oktober in Cabourg und Umgebung eine Reihe von kulturellen und spielerischen Aktivitäten. Auf dem Programm stehen u. a. ein Allgemeinwissenstest, ein ungewöhnliches Eintauchen in die virtuelle Realität und eine Führung durch die Villa du Temps Retrouvé.

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), dal 5 al 12 ottobre vengono organizzate a Cabourg e dintorni una serie di attività culturali e ludiche per gli anziani. In programma: un test di conoscenza generale, un’insolita esperienza di immersione nella realtà virtuale e una visita guidata alla Villa du Temps Retrouvé.

Espanol :

Con motivo de la Semaine Bleue (Semana Azul), del 5 al 12 de octubre se organizan en Cabourg y sus alrededores una serie de actividades culturales y lúdicas para las personas mayores. El programa incluye una prueba de conocimientos generales, una experiencia insólita de inmersión en la realidad virtual y una visita guiada a la Villa del Tiempo Retroactivo.

L’événement Semaine Bleue Cabourg a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Cabourg