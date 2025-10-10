Semaine Bleue Cinéma À feu doux Mutzig

Semaine Bleue Cinéma À feu doux

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-10 14:00:00

Le cinéma Rohan et le CCAS de la ville de Mutzig vous proposent dans le cadre des animations de la Semaine Bleue, une projection débat le vendredi 10 octobre à 14 h au cinéma Rohan autour du film À feu doux un film de Sarah FRIEDLAND (1 h 30).

Résumé du film élégante octogénaire, Ruth Goldman reçoit un homme à déjeuner. Alors qu’elle pense poursuivre le rendez-vous galant vers une destination surprise, elle est menée à une résidence médicalisée.

Entrée libre sur inscription pour les plus de 65 ans.

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20 cinema@villedemutzig.fr

