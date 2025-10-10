Semaine Bleue Cinéma À feu doux Mutzig
Le cinéma Rohan et le CCAS de la ville de Mutzig vous proposent dans le cadre des animations de la Semaine Bleue, une projection débat le vendredi 10 octobre à 14 h au cinéma Rohan autour du film À feu doux un film de Sarah FRIEDLAND (1 h 30).
Résumé du film élégante octogénaire, Ruth Goldman reçoit un homme à déjeuner. Alors qu’elle pense poursuivre le rendez-vous galant vers une destination surprise, elle est menée à une résidence médicalisée.
Entrée libre sur inscription pour les plus de 65 ans.
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20 cinema@villedemutzig.fr
