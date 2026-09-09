Semaine bleue – Concert des Mat’lots Ouistreham
jeudi 8 octobre 2026 · Ouistreham
Informations pratiques
Ouistreham
Semaine bleue – Concert des Mat’lots
93 Avenue de la Mer Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 15:00:00
fin : 2026-10-08 16:00:00
Date(s) :
2026-10-08
À l’occasion de la Semaine Bleue, venez profiter d’un moment musical convivial avec le concert des Mat’lots aux Jardins d’Arcadie. Entrée gratuite. Sur inscription par téléphone ou par mail. Venez nombreux partager ce moment de musique et de convivialité.
À l’occasion de la Semaine Bleue, venez profiter d’un moment musical convivial avec le concert des Mat’lots aux Jardins d’Arcadie.
Entrée gratuite. Sur inscription par téléphone ou par mail.
Venez nombreux partager ce moment de musique et de convivialité. .
93 Avenue de la Mer Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 25 21 78 ouistreham@jardins-arcadie.fr
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English : Semaine bleue – Concert des Mat’lots
To mark Semaine Bleue, come and enjoy a convivial musical event with a concert by Les Mat’lots at the Jardins d’Arcadie. Free admission. Booking required by telephone or email. We hope to see lots of you there to share this moment of music and conviviality.
L’événement Semaine bleue – Concert des Mat’lots Ouistreham a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Caen la Mer
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