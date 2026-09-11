Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Semaine bleue : Conférence débat

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 14:00:00

fin : 2026-10-05 17:00:00

Date(s) :

2026-10-05

La conférence – débat du Comité départemental d’organisation de la Semaine bleue sur la thématique des animations proposées aux séniors par les associations, CCAS et établissements pour personnes âgées. Retransmission en visio, joindre le CCAS pour obtenir le lien. .

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42

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English : Semaine bleue : Conférence débat

L’événement Semaine bleue : Conférence débat Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn