Semaine bleue : Conférence débat Oloron-Sainte-Marie
lundi 5 octobre 2026 · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Semaine bleue : Conférence débat
5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 14:00:00
fin : 2026-10-05 17:00:00
Date(s) :
2026-10-05
La conférence – débat du Comité départemental d’organisation de la Semaine bleue sur la thématique des animations proposées aux séniors par les associations, CCAS et établissements pour personnes âgées. Retransmission en visio, joindre le CCAS pour obtenir le lien. .
5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42
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English : Semaine bleue : Conférence débat
L’événement Semaine bleue : Conférence débat Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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