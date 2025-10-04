Semaine bleue dans le 10e : vieillir, une force à partager

Semaine bleue dans le 10e : vieillir, une force à partager samedi 4 octobre 2025.

Temps fort de l’automne dans le 10e arrondissement depuis 2021, la Semaine bleue constitue un moment privilégié d’échanges et de rencontres visant à renforcer les liens entre les générations et à nourrir la solidarité en insufflant un regard nouveau sur nos aînés.

Ateliers participatifs, conférences, forum d’information ou encore balades thématiques et projections :

ces activités variées visent à satisfaire les envies de découverte et à

favoriser le bien-être des seniors, tout en sensibilisant le grand

public aux questions du bien-vieillir. Intégralement gratuites, elles permettront aussi de mettre en lumière les dispositifs mis en place à Paris et dans le 10e pour accompagner les seniors et épauler les nombreux aidants et aidantes qui sont à leur côté au quotidien.

Coup de projecteur sur le Bal de la Semaine bleue

Le coup d’envoi de cette édition 2025

sera donné le samedi 4 octobre de 15h à 18h avec le

traditionnel bal intergénérationnel du 10e, qui sera animé cette année par Josias et l’orchestre Paris Guinguette et se déroulera dans la Salle des mariages de la Mairie du 10e (72 rue du Faubourg Saint-Martin).

Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont recommandées avant le 1er octobre auprès de l’accueil de la Mairie du 10e, par téléphone au 01 53

72 10 10, ou en ligne via le formulaire accessible ici.

En savoir plus

Pour découvrir le programme complet de la Semaine bleue

2025 dans le 10e, cliquez ici ou consultez le

fichier disponible via ce lien.

La Mairie du 10e remercie les partenaires associatifs et institutionnels qui ont œuvré à ses côtés pour rendre possible cette 5e édition.

Rendez-vous du 4 au 11 octobre 2025 pour la 5e édition de la Semaine bleue dans le 10e, qui comme chaque année célébrera nos aîné-e-s et renforcera le lien entre les générations à travers un programme riche en animations gratuites et en découvertes.

Du samedi 04 octobre 2025 au samedi 11 octobre 2025 :

gratuit

La plupart des événements sont sur entrée libre. Consultez le programme complet pour en savoir plus.

Tout public.

