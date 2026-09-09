Semaine bleue Dargnies
mercredi 7 octobre 2026 · Dargnies
Informations pratiques
Dargnies
Semaine bleue
Dargnies Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-07 17:00:00
Date(s) :
2026-10-07
De 6 ans à 99 ans
Organisée par la municipalité
Entrée libre pour les jeux de société et dominos
Sur réservation pour le Scrapbooking au 03 22 30 71 08
De 6 ans à 99 ans
Organisée par la municipalité
Entrée libre pour les jeux de société et dominos
Sur réservation pour le Scrapbooking au 03 22 30 71 08 .
Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 71 08 mairie@dargnies.fr
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English :
Ages 6–99
Organized by the municipality
Free admission for board games and dominoes
Reservations required for scrapbooking; call 03 22 30 71 08
L’événement Semaine bleue Dargnies a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION LE TREPORT – MERS
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