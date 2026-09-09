Informations pratiques

Dargnies

Semaine bleue

Dargnies Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:00:00

fin : 2026-10-07 17:00:00

Date(s) :

2026-10-07

De 6 ans à 99 ans

Organisée par la municipalité

Entrée libre pour les jeux de société et dominos

Sur réservation pour le Scrapbooking au 03 22 30 71 08

De 6 ans à 99 ans

Organisée par la municipalité

Entrée libre pour les jeux de société et dominos

Sur réservation pour le Scrapbooking au 03 22 30 71 08 .

Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 71 08 mairie@dargnies.fr

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English :

Ages 6–99

Organized by the municipality

Free admission for board games and dominoes

Reservations required for scrapbooking; call 03 22 30 71 08

L’événement Semaine bleue Dargnies a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION LE TREPORT – MERS