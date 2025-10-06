Semaine bleue en Pays Grenadois Grenade-sur-l’Adour

Semaine bleue en Pays Grenadois Grenade-sur-l’Adour lundi 6 octobre 2025.

Semaine bleue en Pays Grenadois

Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-06

La semaine bleue revient pour une nouvelle année sur le Pays Grenadois. Au programme

– Réunion de prévention sur le sommeil 07/10 à 14h30 à la Communauté des communes du Pays Grenadois

– Petit déjeuner cantere 08/10 à 10h à l’Ecole de musique du Pays Grenadois

– Dictée intergénérationnelle , tentez le sans faute ! 10/10 à 14h au foyer rural Jacques Dauriac à Le Vignau

Gratuit sur inscription .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 57 11 animation.cias@cc-paysgrenadois.fr

English : Semaine bleue en Pays Grenadois

German : Semaine bleue en Pays Grenadois

Italiano :

Espanol : Semaine bleue en Pays Grenadois

L’événement Semaine bleue en Pays Grenadois Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Grenade