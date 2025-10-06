Semaine bleue en Pays Grenadois Grenade-sur-l’Adour
Grenade-sur-l’Adour Landes
Gratuit
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-10
2025-10-06
La semaine bleue revient pour une nouvelle année sur le Pays Grenadois. Au programme
– Réunion de prévention sur le sommeil 07/10 à 14h30 à la Communauté des communes du Pays Grenadois
– Petit déjeuner cantere 08/10 à 10h à l’Ecole de musique du Pays Grenadois
– Dictée intergénérationnelle , tentez le sans faute ! 10/10 à 14h au foyer rural Jacques Dauriac à Le Vignau
Gratuit sur inscription .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 57 11 animation.cias@cc-paysgrenadois.fr
